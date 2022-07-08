المهندس عرنوس يستهل زيارته الى حلب بجولة تفقدية على أسواق حلب القديمة

حلب – معن الغادري

استهل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس زيارته الى حلب يرافقه وزيرا الكهرباء والموارد المائية ومحافظ حلب – بجولة على عدد من أسواق المدينة والأحياء الشعبية ، ومنها سوق الشعار وهو أحد الأحياء المحررة من الارهاب ويشهد حالياً كثافة سكانية عالية ونشاط تجاري كبير.

وتحاور المهندس عرنوس مع عدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم الخدمية، مؤكداً حرص الحكومة على النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في محافظة حلب والعمل بكل الوسائل الممكنة لتأمين مختلف احتياجات ومتطلبات أبناء المحافظة.

كما زار رئيس مجلس الوزراء المهندس ووزيرا الكهرباء والموارد المائية – مهرجان أضحى مبارك الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب على أرض سوق مهرجانات غرفة تجارة حلب على طريق المحلق دوار المهندسين.

وبين المهندس عرنوس أهمية هذه الأنشطة والفعاليات الاقتصادية الهامة التي تساهم في كسر حلقات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين ، وتقديم السلع والمنتجات بأسعار تنافسية ، لافتاً أن أسواق حلب المنتشرة في جميع أحياء المدينة تعكس عودة الحياة الطبيعية والمكانة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لهذه المدينة العريقة.