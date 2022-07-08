” مساراتي” يحتضن اليافعين والمراهقين بدورات مهنية وتعليمية

بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس مشروع “مساراتي” بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢، بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الشؤون ومنظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية / Iecd/ ٠

وتضمنت الدورات حسب منسق المشروع جميل جمعة، قيادة الحاسوب /ICDL/ واللغة الانكليزية وطاقة بديلة وخياطة وتمديد كهرباء منزلية، ودورة في مهارات الحياة، ويهدف المشروع إلى تأهيل المستفيدين للدخول إلى سوق العمل ومنحهم الفرصة وإعطائهم الخبرة “النظرية والعملية “، موضحا أهمية وجود دورة مهارات الحياة والتي تخلق القدرة على التواصل والانسجام والتفاعل والمشاركة والتفكير بطرق جديدة، إضافة إلى كيفية إيصال المعلومة.

وأوضح مدير مركز مساراتي بطرطوس الاستاذ محمود يوسف للبعث أن المشروع يستهدف الفئة العمرية لليافعين والمراهقين بالأعمار بين ١٥ _ ٢٤ سنة٠ وعن أبرز ما يميز المشروع أشار يوسف إلى أن الدورات مجانية، ويحصل المتدرب على بدل مواصلات وشهادة حضور في نهاية الدورة، مبينا أنه حاليا تم افتتاح أربع دورات، هي الخياطة واللغة الانكليزية والحاسوب ومهارات الحياة بعد أن تم تجهيز كافة مستلزمات الدورة، وبلغ عدد المسجلين ٤٠٠ شخصا منذ افتتاح المشروع، في حين بلغ عدد المستفيدين المباشرين بالدورات أكثر من ستين مستفيدا، كما يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لمعايير محددة كالعقلية والجسدية والذهنية، وتتم مراعاة الفروق العمرية في تصنيف الكورس، ويخضع المتدربون لفحص نصفي ونهائي٠ وبين مدير المركز أن مدة الدورة ٢٠ يوما متواصلة، ومدة الجلسة الواحدة ساعتين وذلك في مبنى المديرية، كما أن لكل دورة مدرب واحد، في حين أن كادر دورات اللغة الانكليزية وقيادة الحاسوب والخياطة من المتطوعين لصالح منظمة المعهد الأوروبي، وأن دورة مهارات الحياة يعطيها مكلف من قبل المديرية لدى مركز مساراتي بصفة مدرب مهارات حياة، في حين أن دورات قيادة الحاسب واللغة الانكليزية أكثر الدورات طلبا من قبل المسجلين.

مع المتدربين وفي مقر مديرية الشؤون الاجتماعية التقينا بالمتدربين، يارا سفر سنة ثالثة صيدلة وعلي ديب سنة ثالثة تجارة واقتصاد ولين سعادات خريجة أدب عربي، والذين سجلوا في مركز مساراتي لتطوير خبراتهم ومهاراتهم ولدعم مستقبلهم المهني، كما أكدوا في حديثهم للبعث رغبتهم في التدريب والاستمرار في اتباع الدورات التي تعزز المهارات وبعضها يعلم مهنة تساعد في تأمين فرصة عمل مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى وجود مراكز “مساراتي” في ست محافظات، في حمص وحماه ، وفي ريف دمشق و السويداء وحلب وطرطوس.

طرطوس – دارين حسن