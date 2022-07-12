سعر اسطوانة الغاز على حاله حتى الآن في ريف دمشق.. مطالبات بتعديل أجور النقل ولم يُتخذ القرار بعد

البعث ميديا – علي حسون

أكد عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة ريف دمشق ريدان الشيخ أنه لم يطرأ اي تعديل على سعر اسطوانة الغاز لغاية الآن ، موضحاً في تصريح ل “البعث ميديا” أن التعديل الذي اتخذته محافظة دمشق جرى على أجور نقل المادة، علماً أن هناك مطالبات مقدمة لمحافظة الريف بخصوص تعديل أجور النقل بالنسبة لمادتي المازوت والغاز ولكن المحافظة لم تتخذ أي إجراء ، مشيراً إلى أن كتاب المطالبة تم تحويله إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل دراسة الموضوع.

في حين أشار مدير “حماية المستهلك” في ريف دمشق نائل اسمندر إلى عدم وصول اي كتاب المديرية لغاية هذا التوقيت .

يشار إلى أن محافظة دمشق قد أصدرت أمس قراراً بتحديد سعر نقل أسطوانة الغاز ليصبح سعرها على البطاقة الإلكترونية بالنسبة للبوتان الصناعي سعة 16 كغ 43800 ليرة سورية، وبالنسبة للبوتان المنزلي سعة 10 كغ 10700 ليرة سورية، أما سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية فقد أصبح وفق القرار الجديد 50 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية أيضاً بـ 31300 ليرة سورية.