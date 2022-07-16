” البعث ميديا ” يكشف حقيقة ما نشر عن حديقة الحيوان بالعدوي

البعث ميديا || خاص- علي حسون:

تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً في حديقة حيوان ظهرت فيها بعض الحيوانات هزيلة جداً أصابها المرض ومعاناة مع الجوع،

وقد حاولت تلك الصفحات تشويش الحقائق والإساءة لحديقة الحيوان في دمشق بمنطقة العدوي، إذ نسبت تلك الصور للحديقة وتقصير القائمين على الحديقة في الاهتمام والعناية بالحيوانات الموجودة.

ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر موقع ” البعث ميديا ” تواصل مع مدير حديقة العدوي المهندس ايمن سرية الذي دحض كل ما نشر حول هذا الأمر لاسيما أن الصور المفبركة المنسوبة لحديقة دمشق مأخوذة من تقرير عن واقع حديقة حيوان في ألبانيا ، مشيرا إلى أنه تم البحث عن التقرير المذكور والحصول على الموقع الذي نشره، إذ أشار التقرير إلى وجود حيوانات مريضة وجائعة وواقع سيء لإحدى الحدائق في جنوب غرب ألبانيا.

وأكد سرية أن جميع الحيوانات في حديقة العدوي بصحة جيدة جدا وتتغذى وفق نظام صحي معتمد مع الاهتمام والعناية الدائمتين من قبل مختصين في الحديقة على مدار الساعة.

والجدير بالذكر أن حديقة العدوي حديقة رائعة تحتوي على 17 اسداً ولبوة واحدة و ستة دببة من أنواع مختلفة مع مجموعة من البط والاوز والجمال والخيول والعصافير والطاوويس.

ودعا مدير الحديقة المواطنين زيارة الحديقة والاطلاع على أرض الواقع كونها أصدق بكثير من صفحات التواصل الصفراء والتي غايتها تزوير الحقائق والتقليل بالجهود المبذولة في المحافظة.

وفيما يلي نورد الصور المزيفة والصور الحقيقية