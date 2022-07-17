الجو صيفي حار بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صيفياً حاراً مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.