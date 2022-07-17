الحسكة.. البدء بضخ المياه إلى مركز المدينة بعد انقطاع 17 يوماً

بعد انقطاع دام لـ17 يوماً نتيجة اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي على مشروع مياه علوك، بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة ضخ المياه إلى مركز مدينة الحسكة.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لسانا أن عمليات ضخ المياه من محطة الحمة باتجاه مركز مدينة الحسكة بدأت ظهر اليوم بعد انتظار دام لنحو 4 أيام لحين امتلاء خزانات مشروع مياه علوك نتيجة ضعف الوارد المائي بسبب الاعتداءات التي تقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي سواء بسرقة الكهرباء المغذية للمحطة أو سرقة المياه التي يتم ضخها عبر الأنابيب بهدف سقاية وري المزروعات في ريف مدينة رأس العين، لافتا إلى أن اعتداءات المرتزقة لا تزال مستمرة في مشروع علوك وبالتالي فإن ضخ المياه إلى باقي الأحياء سيتأخر لحين إعادة ملء خزانات مشروع علوك ومعاودة الضخ إلى المشتركين في باقي أحياء المدينة.