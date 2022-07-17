الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين

أطلقت الصين أمس صاروخاً حاملاً من طراز “لونغ مارش 2 سي” لوضع قمرين صناعيين في الفضاء.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمرين الصناعيين “سيوي 03″ و”04” صباحاً من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين وسرعان ما دخلا المدار المحدد مسبقاً.

وأوضحت أن القمرين الصناعيين سيوفران خدمات الاستشعار التجارية عن بعد لقطاعات مثل مسح موارد الأرض ورصد الكوارث الطبيعية والتخطيط الحضري والسلامة، مشيرة إلى أن هذه المهمة مثلت الرحلة رقم 427 للصواريخ الحاملة من عائلة “لونغ مارش”.