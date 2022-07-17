“قلب” ذكي يساعد الروبوت في التعرف على أفكار الإنسان!

نجح فريق بحثي يقوده البروفيسور تشو سونغ تشون من معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة بكين في تحقيق اختراع علمي بارز.

وبحسب تقارير صحفية، تمكن الفريق من تطوير حوسبة للآلات، يمكنها فهم أفكار الإنسان في الوقت الفعلي. إلى جانب تمكين الروبوتات من التواصل مع البشر في الوقت الفعلي، والقيام بسلسلة من التعاون المعقدة مع الإنسان.

وتكمن أهمية هذا الاختراع في أنه يمثل ما يشبه “القلب” بالنسبة للروبوت، بما يسمح للذكاء الاصطناعي من قراءة مشاعر وأفكار البشر. وتم نشر نتائج هذا البحث في العدد الأخير من المجلة الدولية “روبوتيكس”.

المصدر: صحيفة الشعب اليومية أونلاين