بسيارات (الخوذ البيضاء).. إرهابيو (النصرة) يقصفون المناطق الآمنة

قصف إرهابيو (النصرة) المناطق الآمنة في منطقة خفض التصعيد، حيث تم رصد 16 اعتداء بقذائف الهاون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يستخدمون سيارات الإسعاف ومركبات عليها شعار منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية لقصف المناطق الآمنة في منطقة خفض التصعيد.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم يفغيني غيراسيموف في بيان له أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة استخدموا خلال قصف المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية سيارات الإسعاف ومركبات عليها شعار منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية مشيراً إلى أنه تم رصد 16 اعتداء بقذائف الهاون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأسست منظمة “الخوذ البيضاء” في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي وترتبط بشكل عضوي بالتنظيمات الإرهابية وتدعمها وخصوصاً “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

المصدر || سانا