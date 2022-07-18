تقرير يكشف إخفاقات السلطات الأمريكية في مواجهة هجوم تكساس

كشف تقرير حكومي حول حادث إطلاق النار على مدرسة بولاية تكساس الأمريكية كان أسفر عن مقتل 21 شخصاً في أيار الماضي عن ”إخفاقات منهجية وضعف فاضح في اتخاذ القرار” من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فقد سلط التقرير الذي أعدته لجنة المشرعين بالولاية الضوء على عاملي الافتقار إلى القيادة والاستعجال واصفةً نهج السلطات في مكان الحادث بأنه “ضعيف ومتكاسل”.

واستهدف مطلق النار “سلفادور راموس” البالغ من العمر 18 عاماً مدرسة روب الابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس في الـ 24 من أيار الماضي ما أسفر عن مقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين.

ورغم أن ما يقرب من 400 ضابط شرطة هرعوا إلى موقع الهجوم لكن الشرطة انتظرت أكثر من ساعة لمواجهة المهاجم الذي كان قد تحصن داخل فصل دراسي.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي آباء مذعورين خارج المدرسة يقفون خلف صف من قوات الشرطة أثناء وقوع الحادث كما سمع كثيرون وهم يتوسلون ويصرخون في وجه رجال الشرطة للتدخل.

وقال فيكتور إسكالون وهو مسؤول أمني في تكساس إن المهاجم لم يعترضه أي حارس مسلح وليس واضحاً إذا كان باب المدرسة مقفلاً أم لا.