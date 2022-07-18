وحدات من الجيش تعزز مواقعها في مدينتي عين عيسى وعين العرب

انتشرت وحدات من الجيش العربي السوري في مناطق عدة بريفي حلب والرقة الشماليين القريبين من الشريط الحدودي معززة بذلك نقاط انتشارها لمواجهة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين.

وذكر مراسل سانا أن “وحدات من الجيش العربي السوري قامت بتعزيز مواقعها في مدينتي عين عيسى وعين العرب بريفي الرقة وحلب” لافتاً إلى أن “هذا الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية”.

وتأتي تعزيزات الجيش العربي السوري في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على المناطق والقرى والبلدات الآمنة واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.