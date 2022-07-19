إيران تؤكد عزمها التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على إرادة بلاده الجادة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي داعياً الولايات المتحدة للتخلي عن مطالبها الإضافية والتقدم بخطوات واقعية على مسار التوصل إلى اتفاق.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل: “إنه يجب البيت الأبيض أن يضع جانباً المطالب الإضافية والشكوك وأن يكون واقعياً ويقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق والتوقف عن تكرار النهج غير الفعال والسلوك غير البناء وعدم اللجوء إلى الضغط والعقوبات معرباً عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها بوريل والمنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا للتوصل إلى اتفاق نووي.

من جانبه ثمن بوريل الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات مؤكداً استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي عبر التواصل والتشاور مع جميع الأطراف.