الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو حاراً وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا بعد الظهر تثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً في المناطق الشمالية والوسطى مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو حار بشكل عام وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة.