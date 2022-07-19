السيد الخامنئي لأردوغان: أي هجوم عسكري على شمال سورية هو لصالح الإرهابيين

كد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مهم جداً وأن أي هجوم عسكري على شمال سورية هو لصالح الإرهابيين وسيلحق الضرر بتركيا وسورية وكل المنطقة.

وقال الخامنئي لدى لقائه اليوم في طهران رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان: إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مهم جداً بالنسبة لنا.. وأي هجوم عسكري على شمال سورية سيلحق الضرر بتركيا وسورية وكل المنطقة وسيكون لصالح الإرهابيين.

وأضاف الخامنئي موجهاً كلامه لأردوغان: نحن نعتبر أمن تركيا هو أمننا وعليكم أنتم أيضاً أن تعتبروا أمن سورية على أنه أمنكم “مشدداً على أن حل الأزمة في سورية يكون عبر الحوار”.

وأكد الخامنئي أن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي مبيناً أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فشلاً في إيقاف نضال الفلسطينيين من أجل حقوقهم المشروعة.