بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقرّ إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية بحلب وريفها

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد مجلس الوزراء يقر خلال جلسته الأسبوعية اليوم إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية لاستكمال تنفيذها خلال العام الحالي والتي من شأنها تحسين الواقع الخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مدينة حلب وريفها.

وتضمنت المشروعات استكمال تأهيل 4400 هكتار من سهول حلب الجنوبية بتكلفة 2 مليار ليرة سورية، وإرواء قرى خناصر بتكلفة 2.9 مليار ليرة والمرحلة الأولى لإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين بتكلفة 2 مليار ليرة، واستكمال البنى التحتية لسوق البشائر للسياحة والتراث بتكلفة 2 مليار، وإنجاز الدراسة التنفيذية لإرواء قرى ريف حلب الجنوبي، وتركيب 150 مركز تحويل كهربائي بواقع 100 مركز لمدينة حلب و50 مركزاً في ريف المحافظة، إضافة إلى استكمال مشروع تجهيز مشفى الأورام وتجهيز تفريعة سكة حلب وإعادة تأهيل مطحنة تل بلاط.