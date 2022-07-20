عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.. دمشق تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف

أعلنت سورية اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر: “تذكر الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية”.