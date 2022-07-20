من طهران.. المقداد: أي اعتداء تركي على الأراضي السورية يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، أن أي اعتداء تركي على الأراضي السورية، وإقامة ما يسمى “منطقة آمنة” يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، شدد المقداد على رفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سورية، مؤكدا أنه على جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية.

وعبر وزير الخارجية عن الارتياح للجهود التي بذلها أصدقاء سورية في إيران للخروج ببيان متوازن في قمة أستانا يؤكد على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل نهب الثروات السورية بالتعاون مع أدواتها من الميليشيات الانفصالية، وأن على هذه الميليشيات عدم الاستقواء بالأجنبي والعودة إلى الوطن؛ لافتا إلى أنه على من يرتبطون بالأمريكيين عدم إعطاء تركيا أي غطاء لتبرير غزوها للأراضي السورية.

وأضاف المقداد بأن العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول التي تعارض سياساته تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، منوها إلى أن صفحة هيمنة الغرب على العالم طويت.