نقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة

أصدر الرئيس الأسد الـمرسوم رقم 198 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين السيد عادل أنور العلبي محافظاً لمحافظة دمشق، ونقل السيد محمد طارق كريشاتي محافظ حماة وتعيينه محافظاً لمحافظة دمشق.

والمرسوم رقم 199 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين السيد غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين الدكتور لؤي صيوح محافظاً لمحافظة الحسكة.

والمرسوم رقم 200 للعام 2022 القاضي بنقل السيد صفوان سليمان أبو سعده محافظ طرطوس وتعيينه محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ونقل السيد عبد الحليم خليل محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة طرطوس، ونقل المهندس معتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق وتعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 201 للعام 2022 القاضي بنقل السيد بسام ممدوح بارسيك محافظ حمص وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء، ونقل السيد نمير حبيب مخلوف محافظ السويداء وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص.

والمرسوم رقم 202 للعام 2022 القاضي بتعيين الدكتور محمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة.