الروبل يسجل أعلى مستوى في أسابيع

داولت بورصة موسكو، اليوم، الدولار دون مستوى 55 روبلا، وذلك للمرة الأولى في عدة أسابيع، وتلقى العملة الروسية دعما من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وزيادة الطلب على الروبل.

ووفقا لبيانات موقع بورصة موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 54.84 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 39 كوبيكا إلى 55.94 روبل.

وعن أسباب ارتفاع العملة الروسية مؤخرا، أشار خبراء إلى أنه مرتبط ببداية الفترة الضريبية في روسيا، إذ يزيد خلالها الطلب على العملة الروسية، ومرتبط كذلك ببقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.