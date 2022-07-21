المقداد يبحث مع نائب الرئيس الإيراني العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيزها

بحث وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، مع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، واقع العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد مخبر، خلال اللقاء في طهران اليوم، رغبة بلاده بتعميق هذه العلاقات، وخاصة الاقتصادية، لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى طهران مؤخراً شكلت منطلقاً وبرنامج عمل لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.

بدوره شكر الوزير المقداد إيران على وقوفها إلى جانب سورية في الظروف التي تمر فيها مؤكداً حرص الحكومة السورية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأكد المقداد دعم سورية التام لإيران في كل الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها لرفع العقوبات الأميركية غير المشروعة المفروضة عليها وإحياء الاتفاق النووي، بما يضمن مصالح شعبها وحقوقها في المجال النووي والمجالات الأخرى كافة، محملاً الإدارة الأميركية مسؤولية عرقلة الاتفاق.

هذا وحضر اللقاء السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب، والوزير المفوض الدكتور محمد توفيق أبو غالون، والوزير المفوض خالد شرف، ومن الجانب الإيراني كاظم قمي مستشار النائب الأول للرئيس، ومحمد فاتي مدير مكتب النائب الأول، ومحمد حسين فضلي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.