تحذيرات من عواصف مطيرة في الصين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إنذاراً باللون الأزرق متوقعاً حصول عواصف مطيرة في بعض أجزاء البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز قوله في بيان اليوم: “من المتوقع أن تجتاح عواصف مطيرة أجزاء من تشينغهاي وقانسو وسيتشوان وشنشي وتشونغتشينغ حيث ستشهد بعض هذه المناطق هطولات مطرية قد يصل منسوبها إلى 160 مليمتراً وستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة” داعياً الحكومات المحلية إلى اتخاذ الاستعدادات المناسبة وفحص أنظمة تصريف المياه في المدن والأراضي الزراعية وأحواض الأسماك.

ويوجد في الصين نظام إنذار من أحوال الطقس مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر شدة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.