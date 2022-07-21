موسكو تؤكد عدم إغلاق باب الحوار مع كييف

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن عدم إغلاق باب الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما نقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف، فإن إمكانية الحوار بين موسكو وكييف موجودة، حيث أشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، لم يتحدثا عن إغلاق هذا الباب.

وكان الرئيس الروسي أكد، خلال زيارته مؤخرا إلى طهران، أن سلطات كييف رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، موضحاً أن النتيجة النهائية للمفاوضات تعتمد على رغبة الأطراف المتعاقدة في الوفاء بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها وأن سلطات كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة.