لص بيوت طرطوس خلف القضبان

طرطوس – وائل علي

بعد سرقة ثلاثة وعشرين منزلاً ووجود عدة نشرات بحث شرطية بحق المدعو “س” الصادر بحقه أحكام قضائية غيابية تقضي حبسه خمسة عشر عاماً بجرائم سرقة…

تمكن مركز الأمن الجنائي في مديرية منطقة طرطوس من القبض على لص البيوت عن طريق كسر جدران المنازل والدخول إليها بعد مراقبة المنزل والتأكد من خلوه من أصحابه.

العقيد حسن سطام الدياب مدير منطقة طرطوس أكد ورود عدد من الشكاوى لمركز الأمن الجنائي في المديرية في الآونة الأخيرة التي تفيد بسرقة محتويات وأثاث العديد من المنازل في مدينة طرطوس وريفها القريب عن طريق كسر وهدم جدران المنازل وسرقة محتوياتها وبالمتابعة الحثيثة من قبل المركز ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي تم التعرف على أحد أطقم الكنبات المسروقة وتم استدراج صاحب المنشور وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق اعترف بقيامه بشرائها من أحد الاشخاص دون علمه أنها مسروقة وتم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على لص المنازل المدعو ( س – خ) تولد١٩٩١ الذي أقر بسرقة ثلاثة وعشرين منزل في مناطق الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد والخريبات وجمعية المصارف والبرج الاخضرعن طريق مراقبة المنازل لعدة أيام للتأكد من خلوها من ساكنيها واختيار المنازل التي بجانبها منازل قيد الإنشاء حيث كان يقوم بإحداث فجوات في جدران المنازل للدخول من تلك الفتحات وسرقة محتوياتها …!!

وتضمنت السرقات أطقم كنبات واسطوانات غاز منزلي وشاشات وغسالات وأواني منزلية وغيرها…

وقد تم استرداد القسم الأكبر من المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً, وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء المختص لينال جزاء ما اقترف

الملازم أول نور وسوف رئيس مركز الأمن الجنائي بمديرية منطقة طرطوس قال : بعد إحضار المدعو”س” لمركزنا والرجوع لسجلاتنا تبين أنه من أرباب وأصحاب السوابق وبحقه عدة نشرات شرطية تراوحت بين العامين والخمسة عشر عاماً وتخلف عن السوق وإذاعة بحث سرقة وبمواجهته بالأدلة والوقائع اعترف بقيامه بارتكاب اثنتان وعشرون حادثة سرقة منازل من خلال فتح فجوة في حائط الشقة في مناطق متفرقة ضمن المدينة وخارجها وقيامه بنقل المسروقات وبيعها في محلات المفروشات المستعملة دون علم أصحاب المحلات أنها بضائع مسروقة, وقد تم إلقاء القبض على أصحاب المحلات التي اشترت المسروقات وكل من ساعد وساهم بنقلها ونظم الضبط اللازم ليتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً …

اللواء موسى حاصود الجاسم قائد شرطة محافظة طرطوس أثنى على عمل ضباط وعناصر مديرية منطقة طرطوس ومركز الأمن الجنائي في المديرية وسرعة القبض على الفاعل لتقديمه للقضاء مؤكداً استقرار الوضع الأمني في المحافظة الذي لا يعكر صفوه إلا استمرار تعرض الشبكة الكهربائية النحاسية للسرقة رغم القبض على عدد كبير من المتورطين وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء , ويتم متابعة هذا الملف وملاحقة تفاصيله للقبض على الفاعلين الفارين وإحالتهم للقضاء.