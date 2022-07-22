مشفى الباسل بطرطوس في عمل جراحي نوعي جديد

طرطوس- وائل علي

بات مألوفا أن تتوارد إلينا معلومات تفيد عن عمل جراحي نوعي جديد يضاف إلى قائمة سلسلة عملياته التي يجريها أطباؤه ومراجعوه بالمجان إلى حد كبير في زمن لم يعد فيه للرحمة مطرح في القلب ولا للجيب وفي غمرة تلك المعطيات يقول د.اسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس:

راجعت المريضة(س.ا) ٦٠ عام شعبة الجراحة العصبية في المشفى بشكوى صداع ونوب اختلاج و ضعف شقي أيسر ترقى لحد شلل تام شقي أيسر…

وبالتصوير الطبقي المحوري والرنين مع الحقن للدماغ للمريضة تبين وجود كتلة خارج المحور جانب الجيب السهمي بالثلث المتوسط وجانب المشول في الجهة اليمنى تضغط على الباحة الحركية مع وذمة وعائية حولها تشير إلى ورم سحائي جانب سهمي جانب مشول

{Parasagittal Parafalcine meningioma }

وقد قرر فريق المشفى الطبي الذي ضم

الدكتور الاختصاصي إيمان علي

والأطباء المقيمين أغيد شاش ومحمد حيدر وعلي ديوب

وطاقم التخدير

الاختصاصي د.علي جديد

وطبيب التخدير المقيم نورا مصطفى تحضير المريضة للعمل الجراحي تحت التخدير العام بمدخل جداري جانب سهمي أيمن وتم استئصال الورم بشكل كامل مع المحافظة على الأوردة القشرية المحيطة به

وقد ظهر تراجع في أعراض الصداع للمريضة وتوقف النوب مع تراجع تدريجي للخزل بشكل فوري بعد الجراحة.

وأكد التشريح المرضي وفحص وتحليل العينات المأخوذة

ورم سحائي Meningioma