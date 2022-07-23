تحت 18 عاماً.. سورية تستضيف بطولة غرب آسيا بكرة السلة

تستضيف صالة الفيحاء الرياضية بدمشق لأول مرة منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة للرجال تحت ثمانية عشر عاماً بمشاركة منتخبات العراق وفلسطين ولبنان وسورية والتي ستبدأ منافساتها بعد غد وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة يوم الاثنين القادم بلقاء نظيره العراقي عند الساعة السابعة مساء ويسبقه لقاء منتخب لبنان مع منتخب فلسطين عند الخامسة مساء على أن يلتقي منتخبنا يوم الثلاثاء مع نظيره اللبناني عند الخامسة ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي عند السابعة من اليوم نفسه ويختتم منتخبنا الدور الأول بلقاء نظيره الفلسطيني يوم الأربعاء عند السابعة ويلتقي المنتخب اللبناني مع المنتخب العراقي عند الخامسة.

ويلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث في التاسع والعشرين من الشهر الجاري والفائزان يلعبان المباراة النهائية في الثلاثين منه والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع.