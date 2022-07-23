تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد… قافلتان من تجهيزات الشبكة الكهربائية تصلان إلى محافظة حلب

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بعد زيارته مدينة حلب بإعادة التيار الكهربائي إلى غالبية المناطق التي دمرها الإرهاب وصلت اليوم قافلتان من مواد الشبكة الكهربائية إلى محافظة حلب تمهيداً لتركيبها ووضعها بالخدمة.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن القافلتين تضمان 10 محولات (400 ك.ف.أ) و 10 محولات (630 ك.ف.أ) و5 مراكز مسبقة الصنع باستطاعة (1000 ك.ف.أ) ومركزاً مسبق الصنع باستطاعة (630 ك.ف.أ) و12 محولة (630 ك.ف.أ) و 12 محولة (1000 ك.ف.أ) مع لوحاتها إضافة إلى كل التجهيزات من أمراس وكابلات لوضعها بالخدمة.