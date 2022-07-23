١٧٨٢ مخالفة استجرار غير مشروع من الشبكة الكهربائية بقيمة نحو ٤٥٠ مليون ليرة. 

نظّمت مديرية مراقبة الشبكات في شركة كهرباء اللاذقية ١٧٨٢ ضبط استجرار مخالف خلال النصف الأول من العام الجاري، وبيّن ل ” البعث ” المهندس ماهر غصن رئيس دائرة مراقبة الشبكات أن هذه الضبوط تأتي ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال إزالة المخالفات بما ينعكس على الشبكة الكهربائية ووثوقيتها وتخفيف الهدر الفني المادي والمالي، و أنّه من خلال الجولات الرقابية اليومية يتم ضبط حالات الاستجرار غير المشروع وإزالة التعديات على الشبكة العامة .

و أشار المهندس غصن إلى نتائج اعمال مديرية مراقبة الشبكات في النصف الاول بقيمة إجمالية للضبوط قدرها ٤٤٩٩١٤٠٩٤ ليرة سورية ، منها ١٦٢٨ ضبطاً منزلياً بقيمة ٣٧٩٩٩٩٥٧٣ ليرة و ١٥٤ ضبطاً غير منزلي بقيمة ٦٩٩١٤٥٢١ليرة ، فيما بلغت قيمة المبالغ المحصّلة ٨٥٨١١٩٨٨ ليرة سورية ، وتمّت إحالة ١١٩٢ ضبطاً إلى القضاء المختص حيث تتم ملاحقة المخالفين قضائياً .

و أوضح المهندس غصن أنّ الاجراءات التي تقوم بها كوادر الدائرة مصادرة أسلاك الكهرباء المستخدمة في الاستجرار غير المشروع وتبليغ المخالف بضرورة تسديد الغرامة المالية قبل مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المخالفة لكي لا تتم إحالته الى القضاء ، منها تتم مصادرة الأسلاك من قبلنا و إعادتها وتسليمها إلى مستودع الشركة اصولاً حيث بلغ عدد الضبوط في الربع الأول ٧١٤ بقيمة ١٨٢٧٨٤٧٧٣ ليرة

و عدد الضبوط في الربع الثاني من هذا العام ١٠٦٨ بقيمة ٢٦٧١٢٩٣٢١ ليرة .

و أكد أنّ استجرار الطاقة بشكل مخالف يتسبب بأعطال فنيّة في الشبكة ما يؤدي إلى انقطاع التيار خلال فترة وصل التيار والتغذية جراء الحمولات الزائدة التي تؤدي إلى حدوث أعطال تتسبّب بفصل التغذية في المنطقة المتضررة بالاستجرار المخالف.

اللاذقية – مروان حويجة