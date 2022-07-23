50 مركز تحويلي إلى حلب تمهيداً لتركيبها في الأحياء الشرقية وريفها

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وصول 50 مركز تحويلي إلى حلب تمهيداً لتركيبها في الأحياء الشرقية وريف حلب ن وسيصل 100 مركز تحويلي آخر تباعاً حتى نهاية العام الحالي.

وبين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن هذه المحولات سيتم وضعها في الخدمة ضمن المدينة والريف وتشمل مناطق صلاح الدين وبستان الباشا والشيخ خضر وكرم الجبل القاطرجي والشعار والشيخ مقصود والخالدية وشارع النيل والزبدية والمعادي والزهراء وباب النيرب والسفيرة والقاسمية وسمعان ودير حافر.

مبيناً أن هذه الدفعة من المحولات سيليها دفعات اضافية ليصل عددها الى 150 محولاً مع نهاية العام الحالي.

حلب – معن الغادري