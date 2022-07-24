أجواء حارة نسبيا ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي والمترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة ذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة وخاصة في المناطق الشرقية والبادية وتثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.