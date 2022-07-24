إطلاق أول وحدة معملية لمحطة الفضاء الصينية

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم عن إطلاق الوحدة المعملية “ونتيان” وهي الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية.

وقالت الوكالة في بيان نقلته وكالة شينخوا: “إنه تم إطلاق الصاروخ الحامل لونغ “مارش 5 بي واي 3” الذي يحمل الوحدة “ونتيان” من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي البلاد حيث ستعمل الوحدة الجديدة كنسخة احتياطية من الوحدة الأساسية ومنصة قوية للتجارب العلمية”.

بدوره قال ليو قانغ نائب كبير مصممي نظام محطة الفضاء لبرنامج الفضاء المأهول الصيني التابع للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء إن طول الوحدة “ونتيان” يبلغ 71.9 متراً فيما يبلغ قطرها الأقصى 4.2 أمتار وتبلغ كتلة الإقلاع 23 طناً.

ومن المتوقع أن تكمل أعمال إنشاء محطة الفضاء الصينية “تيانقونغ” خلال العام الجاري حيث ستتطور بعد ذلك من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني بثلاث وحدات الوحدة الأساسية “تيانخه” والوحدتين المعمليتين “ونتيان” و”منغتيان”.

وتم إطلاق الوحدة الأساسية تيانخه خلال نيسان عام 2021 بينما من المقرر إطلاق الوحدة المعملية “منغتيان” خلال شهر تشرين الأول المقبل.