اليمن..وفاة 10 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على عدد من المحافظات اليمنية لمقتل عشرة أشخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرون.

وذكر موقع المسيرة نت أن أربعة أطفال على الأقل توفوا إثر انهيار منزل في حي مذبح بمديرية معين في العاصمة اليمنية صنعاء جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

بدوره قال مصدر محلي في محافظة ذمار إن ستة أشخاص توفوا أيضاً جراء جرف سيول الأمطار لمركبة كانوا على متنها أثناء عبورها منطقة السائلة.

وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة اليمنية اعلنت مساء أمس انقطاع الحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.