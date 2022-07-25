أزمة استنساخ الفراغ!

لنا أن نتخيّل مدى الرّتابة والنمطيّة والجمود الذي سيسود العالم، لو تشابهت الرؤى وسبحنا في اتجاه فكري واحد يقوم على المحاكاة والتقليد، فالاختلاف هو أهم ما يميز البشر، ليتفرد كل إنسان في رؤيته للحياة، وبالتالي الاختلاف في انعكاس هذه الرؤية التي لا بد أن تترجم، في جزء كبير منها، أدباً وفناً وإبداعاً، من هنا أتت أهمية تعدديّة التأويل واتساع الفضاءات الفكرية لكل فكرة مهما تناهت في الصغر، ومن هنا أيضاً تتبدّى ضرورة التّفكير خارج الصندوق، بعيداً عن الأفكار المعلّبة والجاهزة، لمنح القدرة على الاختلاف والتميّز وبالتالي الإبداع.

إذا كان الطبيعي أن يتأثّر الإنسان بما حوله، فإن ذلك لا يعني أن يتحول هذا التأثّر إلى تقليد عديم القيمة، وهذا ما يسود اليوم، محاولة لاستنساخ كل شيء، سواء على الصعيد الفكري والفني والإبداعي، وحتى على صعيد استنساخ أي ظاهرة مهما كانت غريبة وفارغة في مسعى لمحاولة لفت النظر، وركوب موج “التريند” الذي بات لدى الكثيرين شكلاً من أشكال “النجاح”..

ويأتي في هذا الإطار ظاهرة استنساخ الأعمال الدرامية التي انتشرت بوضوح خلال السنوات الماضية، لتمتد إلى الآن، وبقوة..

بدأ الأمر يأخذ شكله الواضح من خلال “الاقتباس” الذي ظهر جلياً في الدراما العربية المشتركة، خاصة أعمال المخرج السوري سامر البرقاوي، حينما بدأ بإخراج “لعبة الموت” من بطولة عابد فهد، وهو المسلسل الذي تم اقتباس قصته من الفيلم الأمريكي “النوم مع العدو”، ليتبعه بمسلسل “لو”، المقتبس عن فيلم “unfaithful”، ثم مسلسل “تشيللو” المأخوذ عن مجموعة من القصص العالمية، كما تم إنتاج مسلسل العراب بجزئيه، للمخرج حاتم علي، وهو المقتبس أيضاً عن فيلم عالمي الذي يحمل الاسم نفسه.

وإذا كانت الأعمال المقتبسة السابقة تقوم على طرح مضمون فكري أو اجتماعي يقارب الواقع بشكل من الأشكال، ويحاول معالجته، إلا أن الموجة الجديدة للتقليد بعيدة عن ذلك كل البعد، فهي تقوم على إنتاج مسلسلات عربية مستنسخة عن نظيرتها، بغض النظر عن المحتوى والقيمة التي يحملها، هذا في حال وجودها، من ذلك استنساخ المسلسلات التركية التي يشارك في أغلبها نخبة من الفنانين السوريين، حسب مجموعة (MBC)، التي أعلنت عزمها على استكمال مشروع لإنتاج نسخ معربة عن مسلسلات تركية، والذي بدأت بتنفيذه من خلال عدة أعمال منها “ع الحلوة والمرة” المأخوذ عن “في السراء والضراء”، لتتابع مشروعها حالياً من خلال عملها الجديد المأخوذ عن المسلسل التركي “حب للإيجار”، كما أوضحت أنها بصدد إنتاج ثلاثة مشاريع لاستنساخ مسلسلات تركية أخرى هي “حرب الورود”، “جرائم صغيرة”، “ويبقى الحب”، والمشروع مستمر لإنتاج المزيد!..

الأمر أن أغلب هذه الأعمال “التركية” هي بدورها مأخوذة ومستنسخة من الدراما “الكورية” كونها لاقت رواجاً في محيطها وبيئتها، والغريب هو الإصرار على استنساخها عربياً في توجه غير مفهوم، فما من قيمة وجدوى من إنتاجها سوى الإفلاس الفكري وعدم القدرة على خلق الجديد ر، في كون متعمد للاستسهال ومحاولة الاستحواذ على المشاهد من خلال إبهاره بالحكاية الافتراضية البعيدة عن واقعه وفكره وأسلوب حياته، وجذبه بالصورة الملفتة الجاذبة وسرد أحداث لا معنى لها سوى تمجيد صورة “أبطال” العمل، هي أعمال موجهة للشكل على حساب المضمون الفكري الذي لا بد من أن تكون له الأولوية في أي عمل فني..

لا شك أن للجمهور حضوره في أي عمل، وهو حضور مهم وفاعل، فالعمل موجه إليه بالدرجة الأولى، لكن هذا الحضور تحول إلى “حجة” يتذرع بها صناع هذه الأعمال، تحت بند “هذا ما يريده الجمهور”، ولكن إذا كان الجمهور “فقط” هو البوصلة التي يبنى على أساسها أي عمل، حينها يصبح الجمهور هو صانع العمل بمزاجه وأهوائه، وبذلك يبتعد العمل عن طريقه الأساسي الموجه بالدرجة الأولى للمحتوى الذي ينهض بواقع المتلقي ويعالج قضاياه، محتوى يرتفع الجمهور به إلى المستوى الذي يليق به ويمنحه دوره الأصيل في تشكيل الوعي والنهوض بالمجتمع وليس العكس..

وإذا كانت تسلية المتلقي والترفيه عنه هي من ضرورات العمل الفني، فإن ذلك لا يعني إغفال وتنحية العناصر الأساسية له، وتحويل الفن إلى تجارة هدفها الكسب المادي بعيداً عن أهدافه الحقيقية في التثقيف والتنوير، وهو الدور الذي لطالما استطاعت الدراما السورية القيام به، فخلقت هويتها الخاصة بها واستطاعت ترك أثرها وبصمتها المميزة من خلال اعتمادها على نصوص احترافية لكتاب استطاعوا خلق عوالم كاملة، ومازالوا قادرين على صنع عوالم جديدة تحمل طابعنا وخصوصياتنا وواقعنا بلغة جديدة ورؤية مختلفة، بعيدة كل البعد عن التقليد والاستنساخ..

هديل فيزو