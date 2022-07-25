“الهولوغرام”.. بين سحر التكنولوجيا وعبق الماضي

تخيل أنك تحضر حفلاً لأم كلثوم، وتكرر مع كل مقطع غنائي عبارة “عظمة على عظمة ياست”، أو تشاهد السيدة فيروز تغني أمامك “سنرجع يوماً إلى حينا”، أو تحجز “تذكرتين” لإحدى مسرحيات سعيد صالح وتضحك فيها مع كل جملة يقولها.

ما كان مستحيلاً سابقاً أصبح اليوم ممكناً، مع تقنية التصوير الضوئي التجسيمي “الهولوغرام”، هذه التقنية التي استُخدمت بأكثر من حدث دولي وعربي، فني ورياضي وثقافي، وأُعيد من خلالها إحياء أكثر الفنانين والمطربين شعبية لدى الجماهير، وأحدث ما يمكن ذكره في هذا المجال، الحفل الغنائي لأم كلثوم على مسرح قصر المؤتمرات في العاصمة الفرنسية باريس.

و”الهولوغرام” تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، من خلال تصادم الموجات الضوئية والشيء المراد تصويره وعرضه، بحيث تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي في طيف من الألوان، ليتجسد على الشكل المراد عرضه، ما يسمح بإمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كافة الاتجاهات كما لو كانت حقيقية.

وتعود هذه التقنية إلى عام 1947، وفقاً للعديد من المواقع المتخصصة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ابتكرها عالم الفيزياء دينيس غابور، في محاولة منه لتحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني بهدف إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد، ولكن قلة موارد الضوء المتاحة في ذلك الوقت أدت لتأخر التصوير التجسيمي إلى ما بعد ظهور الليزر، لتكون أول صورة هولوغرامية عام 1962، عبارة عن مجسمات لقطار وعدد من الطيور، في حين كان أول هولوغرام لصورة إنسان عام 1967.

وعلى الرغم من دخول “الهولوغرام” في العديد من المجالات، مثل الطيران والفيزياء وغيرها، إلا أن اكتشافها في العالم العربي كان من خلال المهرجانات والأحداث الفنية، حيث لقيت استخداماتها تفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير، التي تستمع لأغاني الزمن القديم وتطرب لها، بإتاحة الفرصة أمامهم ليعيشوا بأجواء تحاكي الحفلات الحية التي كانت تقام في الماضي، وسط خليط من مشاعر المحبة والألفة.

هذه الطفرة في عالم البصريات، كما يراها البعض، ومع تطويعها في مجال الحركة الثقافية، جعلت من الممكن خلق عالم خاص، يجمع بين عراقة الماضي وأصالته وروح الجيل الجديد بما يملكه من إبداع وشغف.

رغد خضور