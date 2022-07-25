اليوسف رئيساُ لنادي حطين

اللاذقية – خالد جطل

كلف الاتحاد الرياضي العام محمد يوسف برئاسة نادي حطين وذلك بعد تمسك المهندس أحمد السيد رئيس النادي السابق بقرار استقالته، حيث رشحت اللجنة التنفيذية اليوسف لرئاسة النادي بعد التشاور مع الكوادر الحطينية والتي أجمعت على ضرورة تولي اليوسف للمهمة نظرا لما قدمه خلال توليه عضوية إدارة النادي كمسؤول إعلام والتطور الذي حققه النادي إعلاميا بمتابعة كل الأنشطة والفعاليات لفرق حطين بكل الألعاب.

ويعتبر اليوسف أحد الداعمين لمسيرة النادي في الموسم الماضي مع المساهمة ببقاء فريقي الرجال والشباب لكرة القدم بالدوري الممتاز إضافة لبقاء فريق رجال السلة بالدرجة الأولى وتفوق فرق المراحل العمرية بمختلف الألعاب .

وتنتظر اليوسف الكثير من الصعوبات في مقدمتها الأمور المادية حيث تواصل ادارة حطين مساعيها للتعاقد مع شركة تدعم النادي الذي يعاني من ندرة استثماراته.