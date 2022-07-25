فتنة الصورة

تحدثنا كثيراً عن الصورة الفنية وانعكاسها وتأثيرها الفكري والعاطفي على الناس.

ونأخذ هذا الانعكاس في أغلب الأحيان من رؤية ذاتية صرفة، وماهي ­- أي الصورة- سوى ترجمة حقيقية لحاجات المجتمع ومصالحه في تطلعاته الروحية وتحليقه في فضاءات بناءة لرؤاه الفكرية.

ويبدو أنّ حاجة المجتمع لتفسير تفاصيل الحياة وعناصرها، يدفعه دوماً على نحو أو آخر للإجابة عن أسئلة الوجود الإنساني المرتبط ديناميكياً بتطور وعيه.

أسئلة إشكالية جعلت الإنسان يمثّل المفردات ويجسدها بصرياً في صور مرئية إيحائية رمزية تحسباً من زوال تلك العناصر والأشكال.

ومن تلك الأسئلة، هل تُقدّم المشاهدات المتعددة للصورة الواحدة رؤى جديدة وإضافات مغايرة باختلاف الزمن والوقت؟

قد يبدو السؤال عادياً، ولكن المسألة ترتبط بالحالات التي يمرّ الفرد بها من انفعالات وقراءة المتغيرات واكتشاف أدق التفاصيل والاندماج مع انعكاس الصورة وسحرها.

وهذا الاندماج مع الزمن يضفي أبعاداً جديدة برؤية مختلفة نكتشف فيها أسرار الدهشة وفتنة الصورة.

وفي كتاب الدكتور مازن عرفة “سحر الكتاب وفتنة الصورة” من الثقافة النصيّة إلى سلطة اللامرئي، يقول: إن الوجوه الإنسانية والأشياء والوقائع الساكنة ظاهرياً في الصور الفوتوغرافية والمسجلة في لحظة زمنية محددة تختزن عالماً غنياً من الرموز والمعاني والإيحاءات، تنعكس دلالاتها في تراكمية معاني الحياة الإنسانية وعلاقة الإنسان بالأشياء من حوله في إطار رؤية ثقافية محددة.

إذن، كلما نظر المشاهد (المتلقي) في لوحة تشكيلية محددة، وجد شيئاً جديداً مغايراً في عوالمه الداخلية.. وهي أشبه بشريط فيلم سينمائي يستعرضه الدماغ بأساليب متنوعة في كل مرة.

ومن هنا، سحر الصورة الفوتوغرافية وفتنتها تجعل المشاهد يندمج- ولو للحظات- فيها، كي يعيش شعور الانفصال( التخييلي) عن الواقع المعاش والدخول إلى عمق الأشياء.

وأخيراً، لا بدّ من القول إنّ الصور بأشكالها كافة تؤثر كثيراً بمجريات الحياة، لأننا نعيش في عصر الصورة التي تلعب دوراً هاماً في نقل الحقائق تارة وفي تشويهها تارة أخرى، وهنا تكمن الخطورة.

رائد خليل