الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا العنف في عاصمة هاييتي

تخطت الحصيلة الإجمالية للقتلى والجرحى والمفقودين جراء أعمال عنف في عاصمة هاييتي الـ 471 شخصاً.

الأمم المتحدة قالت في بيان أمس نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “إن حصيلة الضحايا شملت حوادث خطيرة من العنف ضد النساء والفتيات وكذلك الفتيان الذين يتم تجنيدهم من قبل العصابات خلال الفترة من الـ8 إلى الـ17 من تموز الحالي”.

وأشار البيان إلى أن نحو 3000 شخص فروا من منازلهم بينهم مئات من الأطفال دون ذويهم كما تم تدمير 140 منزلا على الأقل.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هاييتي أولريكا ريتشاردسون.. “إن الاحتياجات الإنسانية في سيتي سولاي في عاصمة هاييتي هائلة وتتزايد بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية بما في ذلك الأمن والارتفاع الأخير في موجة العنف”.

وتستمر أعمال العنف من قبل العصابات المسلحة على نطاق واسع إلى ما بعد الأحياء الفقيرة للعاصمة الهاييتية حيث نفذت سلسلة من عمليات الخطف ووثق تقرير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان تسجيل 155 عملية خطف خلال حزيران الماضي.