انفجار عبوتين ناسفتين بريف حلب

انفجرت عبوتان ناسفتان في سيارتين في قرية الشعيب بمنطقة جرابلس بريف حلب، والتي تنتشر فيها تنظيمات إرهابية تابعة لقوات الاحتلال التركي.

وكالة سانا نقلت عن مصادر محلية أن عبوتين ناسفتين مزروعتين بسيارتين انفجرتا بوقت متقارب في قرية الشعيب بناحية الغندورة بمنطقة جرابلس بالريف الشمالي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المكان واحتراق السيارتين.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجارين يأتيان في سياق الاقتتال المتواصل بين المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي والتنافس على مناطق النفوذ واقتسام المسروقات والسيطرة على الممرات غير الشرعية للتهريب باتجاه الأراضي التركية.