دمشق مرة أخرى!

منذ مدة طويلة لم أمشِ صباحا في دمشق كما فعلت اليوم. من شارع الملك العادل، مرورا بساحة الشهبندر وذكريات “شينو” التي راحت تمد لي رأسها من كل نافذة، مرورا برائحة القهوة المنبعثة من ركنٍ صغيرٍ، تتسع مساحته بالكثير لشخصين وحديث، لكن نكهة قهوته عميقة ومحفزة، تستحق الوقوف لأجلها بضعة دقائق، مقتطعة من وقتي “السمين” وأنا استرجع ما قاله “درويش”: (لا صباح لرائحة البن من بعدك) مراقبا حديقة عرنوس، مرواح الناس ومجيئهم، الحزين منهم والسعيد، المراهق والمتعب من مشاعر ثقيلة على وجدانه.

أخيرا كوب قهوتي بين أصابعي، ودخان سيجارتي يطير في سماء دمشق، حتى يصبح جزء من مزاجها ومزاجي الذي تحمله.

سحبة عميقة، ثم رشفة قهوة، وها أنا امشي فوق بلاط الرصيف المواجه “للسبكي” ما زال أهل الغرام على عاداتهم فيها، رغم أنها تغيرت كثيرا عما كنا نعرفه منها، وأجمة الياسمين التي كان يلوذ بمخبئها من أرهق الوجد قلوبهم وهرموناتهم معا، لم يعد لها وجود، وكأنما حلاق معدني قام ومقصه الذي بلا قلب بكل هذا الخراب، المقاعد تحت الظلال التي كانت، باتت اليوم مكشوفة بلا رحمة، حتى القطط والعصافير، لم تعد تمارس تتلكأ للراحة عليها.

انتهت السيجارة، ومازال في كأس القهوة ما يجعلني أفكر بالسيجارة الرابعة معها، يا لها من قهوة طيبة، قلت لنفسي وأشعلت سيجارتي، لأجد نفسي في المالكي، امشي بين حسناواتها اللواتي يستيقظن باكرا للرياضة، أيضا في المكان أم بائسة ومعها طفلة دمثة الروح، جاءت إلي، وشعرت وأنا أسمع ضحكتها وأرى قسماتها، أنني أيضا أباها، قبلتني على خدي، ورشوت ضميري قبل أن انصرف وفي حلقي مرارة ما، لا أعلم إن كانت من القهوة، أو من السيجارة، أو من ذاك الإحساس الذي لا ينفك عني وينغصني كلما شاهد ولو للحظة واحدة على وجهي علامات الرضا، التي سببتها رائحة قهوة، وسيجارة، ومشوار على الأقدام، لم أقم به منذ مدة طويلة في صباح دمشقي رائق، كصباح اليوم.

تمّام بركات