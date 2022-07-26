صنّاع النّور

في كل مرّة أراها بها تشحنني بالكثير من الأمل، وهي التي لطالما أمدّتني به على مقاعد الدراسة الجامعية، بكل ما حملته تلك المرحلة من صعوبات وتحدّيات وجماليّات، كانت لا تشتكي ولا تلوم، متفرّدة بقدراتها وأفكارها ونقاشاتها، تتقن العزف على أوتار الحب، وتمتهن صناعة الشغف، تختزن داخلها طاقة هائلة من الفرح تهبها لكل من حولها..

هذه المرّة أخبرتني بتوجّهها الجدّي نحو عالم الكتابة الأدبيّة، وباستعدادها لخوض التجربة وإصرارها على النجاح، وثقتها بالوصول إليه.. “ولم لا، من قال إن الكتابة الأدبية حكر على عالم المبصرين، من قال إن فاقد البصر لا يمتلك مقومات الإبداع وأدواته!، بل إن التجارب الأدبية أكدت فرادة هذه التجربة وتميّزها عن سواها”.. كانت تتحدث وفي صوتها حسّ مختلف عما تعودته منها، سعت متعمدة في تلك اللحظات، وعلى غير عادتها، لإخفاء مشاعرها، وخلق حالة الأمل والإيحاء بها، لكن صوتها كان يشي بالكثير من الخيبات، صوت دفين داخلها، يصرخ صامتاً، أن امسكوا بيدي، ليس لأستدلّ على الطريق، بل لأصنع الطريق بأكمله، بكل زواياه وأبعاده..

لطالما تمكّن فاقد البصر من خلق عالمه الخاص به، عالم أشد اتساعاً ورحابة من أي عالم آخر، يتخذ بصيرته بوصلة يستدل بها على وجهته، بصيرة يرى من خلالها ما لا نراه، فهو لا يرى ببصيرته فحسب، بل بروحه وسمعه وجلده، لينقل ما يراه إلى أرواحنا، من خلال إمعان التأمل في ذاته وفي الكون، وكلما كبرت مساحة التأمل انفتحت أمامه آفاق تخييلية وفكرية لا حدود لها، معتمداً على الخيال والرؤية الداخلية بعيداً عن المحسوس والمادي البصري، هو نتاج مغاير تماماً عن نتاج عالم المبصرين، بل هو نوع أدبي يخلق حالة من التساؤل حول إذا كان البصر يحول بعض الأحيان بين صاحبه وبين الرؤيا الداخلية، التي تدور حولها أسرار الإنسان، وتكشف جوهر الحياة وألغازها.

للوهلة الأولى، يبدو لنا عالم فاقدي البصر عالماً متشحاً بالظلمة والسواد، لكنهم هم نفسهم ينفون هذا التصور، مؤكدين أنهم يكتنزون عوالم ملونة مضيئة، تمنحهم القدرة على نسج صور خيالية ملونة بألوان خصبة خاصة بهم لا يصل إليها سواهم تفوق في جوانب كثيرة صور المبصرين، هناك فن حقيقي يقتضي التأمل والتأويل، وهنا لا يقتصر مفهوم الصورة البصرية التي يرونها على الصور الوصفية العينية، بل يشمل مختلف الصور التي تكون وسيلة استقبالها حاسة البصر، حتى وإن كانت هذه الحاسة لا تعمل في الحقيقة، فهي تعمل بأقصى طاقتها عبر الخيال، لتنتج عالماً إبداعياً أشد عمقاً وشفافية وصدقاً..

لأصحاب البصيرة قدرات فكريّة وإبداعيّة نوعيّة هائلة، وهي في أغلبها كامنة، تتحيّن فرصتها لتعلن عن ذاتها وعن قدرة صاحبها أن يسخرها في خدمة مجتمعه، إنسان يريد بحق أن يكون فاعلاً في الحياة، هو بحاجة، فقط، إلى دعم نفسي، والتفاتة مجتمعية وحكومية لا توحي بالشفقة، بل بالحب والثقة به وبإمكاناته وقدرته على الإبداع والإنجاز..

هديل فيزو