لتجنيدهم في صفوفها قسراً.. ميليشيا (قسد) تخطف أكثر من 15 شاباً

نفذت ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، حملات مداهمة وتفتيش خطفت خلالها عدداً من الشباب لتجنيدهم قسرا في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت عدداً من المنازل في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وخطفت أكثر من 15 شاباً بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا الانفصالية داهمت قرية المويلح، التابعة لناحية الجرنية غرب مدينة الرقة، وقرية الشركة إلى الشمال منها، بحثاً عن شباب ومطلوبين لإلحاقهم في معسكراتها التدريبية، لإجبارهم على حمل السلاح وتنفيذ أجنداتها المرتبطة بمخططات الاحتلال الأمريكي التقسيمية في المنطقة.