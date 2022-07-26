محافظ الحسكة يدعو المنظمات الدولية للتدخل بإيقاف الاعتداءات والانتهاكات

الحسكة – البعث:

بحث الدكتور لؤي صيوح محافظ الحسكة مع فيكتور نيولاند ممثل منظمة اليونسييف في سورية والوفد المرافق له عدد من الاحتياجات والمتطلبات التي تتعلق في الاصحاح والمياه والتربية والتعليم والطفولة.

من جهته أكد المحافظ على ضرورة وأهمية التعاون مع منظمة اليونسييف في تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية ولاسيما في قطاعات الصحة والتربية والمياه، داعياً المنظمات الدولية ومنها اليونسييف للتدخل الفوري والسريع ووقف التعديات والانتهاكات من قبل المحتل التركي ومرتزقته على خطوط نقل المياه الواصلة للمحافظة من محطة علوك وبين المحافظ بأن تلك التعديات حرمت قرابة مليون مواطن في الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها من مياه الشرب.

في وقت اعرب نيولاند عن شكره وتقديره للجهود الحكومية التي تبذل في الجانبين الإنساني والاغاثي مؤكدا على تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية التي تحتاجها المحافظة اضافة الى الإهتمام بموضوع المخيمات، مشيرا الى انه سوف يتم خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ عدة مشاريع في مجالات التربية والتعليم والطفولة والصحة وتأهيل عدد من البنى التحتية وتأمين اللقاحات وغرف مسبغة الصنع التي سوف تستخدم كغرف صفية للتلاميذ والطلاب.