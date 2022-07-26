مستوطنون يقتحمون جنوب الخليل ويتلفون المحاصيل الزراعية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم خربة اقويويص في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية وأتلفوا مساحات من محاصيل الفلسطينيين الزراعية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا حقول الفلسطينيين واعتدوا على المزارعين وأتلفوا مساحات مزروعة بالقمح والشعير وكسروا أشتال زيتون.

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور أن المستوطنين يصعدون اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة يطا ومنطقة مسافر يطا جنوب الخليل بحماية قوات الاحتلال لإرغامهم على ترك أراضيهم وبيوتهم وتوسيع عمليات الاستيطان.