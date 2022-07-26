مواجهة صعبة لمنتخب سلة الشباب أمام لبنان

ينتظر منتخبنا الوطني للشباب بكرة السلة مواجهة صعبة عندما يلتقي اليوم منتخب لبنان في ثاني مبارياته في بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة، التي تستضيفها صالة الفيحاء بدمشق.

منتخبنا بحاجة أولاً للفوز لكي يبقي على آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات الآسيوية المقررة الشهر المقبل في إيران، وثانياً لمحو آثار الهزيمة التي تلقاها أمس أمام نظيره العراقي بنتيجة (66-57) في أول مباريات البطولة، المعطيات تشير لتفوق المنتخب اللبناني الذي بدا قوياً في لقائه أمام فلسطين وفاز فيه بنتيجة (101-65) وظهر على لاعبيه الأطوال المناسبة والسرعة بنقل الكرة من الدفاع للهجوم، إضافة لتطبيقه طريقة الدفاع الضاغط من أول المباراة لأخرها، بينما ظهر البطء على أداء لاعبي منتخبنا، والضعف في لم الكرات الدفاعية والهجومية، وعدم التركيز بلعب الرميات الحرة حيث لم نسجل سوى ثمان رميات من أصل 29 رمية أمام العراق.

جميع كوادر اللعبة تأمل أن يغير المنتخب من أسلوبه وتحقيق فوز كبير على لبنان الذي يعد من أقوى المنتخبات حيث كان له مشاركة مفيدة ومثمرة في كأس العالم للشباب.

عموماً البطولة رافقها الكثير من (اللغط) الذي يتحمله اتحاد كرة السلة والذي لم يعلن عن الاستضافة للبطولة إلا قبل يومين من انطلاقتها، ولم يقم بتحضير المنتخب بشكل جيد.

البعث ميديا –عماد درويش