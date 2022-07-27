المدينة الجامعية بدمشق تستقبل طلاب السويداء

بناء على توجيهات رئيس جامعة دمشق، وبالتعاون مع فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية، تستقبل المدينة الجامعية جميع طلاب محافظة السويداء.

الاتحاد الوطني لطلبة سورية نشر على صفحته على فيسبوك، أنه بإمكان طلاب محافظة السويداء إكمال فترة امتحاناتهم في المدينة الجامعية حتى نهاية الامتحانات، مشيراً إلى أنه ما على الطلاب إلا إبراز الهوية الشخصية على أبواب المدينة الجامعية.

هذا وكانت جامعة دمشق أجلت الامتحانات الجامعية في فرعها بالسويداء، نتيجة عدم اكتمال نسبة حضور الطلاب لامتحاناتهم.