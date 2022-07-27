تراجع إمدادات “السيل الشمالي1”.. وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

أدى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط “السيل الشمالي1″، بسبب تعرقل أعمال صيانة المعدات نتيجة العقوبات الغربية ضد موسكو، إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا اليوم بأكثر من 12%.

ووفقاً لبيانات التعاملات صعدت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12%، واقتربت من مستوى 2350 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ آذار الماضي.

ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، حيث تبدأ شركة غازبروم الروسية، اعتباراً من اليوم، خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط “السيل الشمالي1”، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب حاجته لأعمال صيانة.

يذكر أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا تعرقل أعمال صيانة توربينات “سيمنز” المثبتة على خط أنابيب السيل الشمالي1، وهو أنبوب غاز يمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق ما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.