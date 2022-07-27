دمشق تعكس الإنفراجات إيجابياً على معادلة البنزين

بلال ديب:

لعل القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق اليوم، والذي لا ينفصل عن سياق التوجه الحكومي العام لتوجيه الدعم لمستحقيه، وإدارة الموارد المتوفرة بالشكل الأمثل، سيترك أثراً إيجابياً على كافة أطراف معادلة البنزين المقلقة للجميع.

وأبرز ما جاء فيها هو تأمين ما يقدر بـ 10 ليترات بنزين يومياً للسيارات العامة العاملة والتي تقوم بتركيب نظام الـ GPS وهو ما سيحقق عدالة في توزيع المادة كونه سيرتبط بمقدار تقديم الخدمة للمواطن، وهو أحد أهم المطالب التي دأب أصحاب التكاسي والسيارات العامة على طرحه، إلا أن الإستجابة لم تأتِ إلا بعد حصول الوفر الناتج عن وصول توريدات نفطية جديدة، وهو ما يدحض كلام المشككين بأن الانفراجات تحصل وإن كانت متقطعة، ولعلها من الممكن أن تتوقف –لا سمح الله – وهو وارد بحسب الظروف الخارجة عن إرادتنا والمرتبطة بمفردات الحصار.

الأمر الجيد الآخر في القرار يأتي من توزيع البنزين الحر على كافة الكازيات العاملة في دمشق بعد أن أصبح التوزيع عبر الرسائل النصية وهو لا شك مفيد وموفر للوقت والمال فلم يعد صاحب المركبة مضطراً لقطع كليلو مترات إضافية للحصول على المادة كما كان يحصل سابقاً وهو ما سيترك أثراً إيجابياً لدى المواطن.

كل ما سبق جيد ولكنه لن يكون كافياً فهو سيسهل على فئات محددة من المواطنين العمل والتنقل ممن يستطيع تحمل مصاريف التكسي أو من لديه سيارة خاصة، إلا أن المواطن العادي صاحب الدخل المحدود سيبقى على حاله باستثناءات بسيطة فمن الممكن أن تكون الباصات الـ 100 وغيرها أمنت جزءً من الحاجة إلا أنه لا بد من المزيد من الإجراءات التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، وهذا لن يكون إلا نتيجة عدة عوامل أولها الوفر، وثانيها التخطيط وثالثها العدالة ورابعها والأهم الرقابة، إضافة إلى ما يستجد من قضايا تحدد طبيعة عمل قطاع النقل، إلى أن يتم رفع الحصار الجائر عن سورية وتُستعاد الأراضي السورية المحتلة من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي والميليشيات العميلة.