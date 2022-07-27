زلزال يضرب شمال الفلبين ومقتل شخص على الأقل

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر قرب منطقة دولوريس في إقليم (ابرا) شمال الفلبين اليوم ما أدى لمقتل شخص على الأقل.

ونقلت رويترز عن مسؤولين فلبينيين قولهم إن “الزلزال ألحق أضراراً جسيمة بمستشفى ومبان في (ابرا) وتبعته هزات ارتدادية قوية” مشيرين إلى أنه تم إخلاء المشفى بعد انهيار جزئي فيه فيما لا تزال توابع الزلزال غير معروفة بشكل كامل.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال ضرب على عمق عشرة كيلو مترات وعلى بعد 11 كيلومتراً جنوب شرق منطقة (دولوريس).

وشعر سكان العاصمة مانيلا أيضاً بالزلزال وتم تعليق شبكة مترو الأنفاق في ساعة الذروة بعد وقوع الزلزال في حين ذكرت وسائل إعلام أنه جرى أيضاً إخلاء مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة الفلبينية.