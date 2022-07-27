مباحثات سورية بيلاروسية حول تحضيرات معسكر للأطفال السوريين في بيلاروس

بحث السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني مع ناديجدا غينادافينا مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال-مخيم زوبروناك الصحي الترفيهي التحضيرات والاستعدادات الجارية للمعسكر الذي ستتم إقامته في المخيم في آب القادم لأكثر من 80 طفلاً من أبناء وبنات الشهداء وغيرهم

من الأطفال السوريين وذلك استمراراً للمبادرة الإنسانية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتي بدأت قبل 5 سنوات.

وأعرب السفير العمراني خلال اللقاء عن شكر وتقدير الجانب السوري للمبادرة البيلاروسية الإنسانية ولكل الجهود التي بذلت وتبذل من الجهات البيلاروسية المعنية لإنجاح المعسكرات الترفيهية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية.

كما عبر العمراني عن الأمل في استمرار هذه المعسكرات التي تعكس علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين مؤكداً استعداد الجانب السوري لاتخاذ كل التحضيرات والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المعسكر لهذا العام لدوره في النماء المعرفي والثقافي.

من جهتها أشارت غيناديفنا إلى أن بيلاروس ترغب بالاستمرار في استقبال الأطفال السوريين في هذه المعسكرات وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام للأطفال السوريين معربة عن تقديرها لعلاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسورية والتي تشكل هذه المعسكرات أحد أوجهها.

وأوضحت غيناديفنا أن عدد الأطفال السوريين الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 بلغ أكثر من 1000 طفل من مجموعات وفئات مختلفة مبدية إعجابها بالطاقة الموجودة لديهم.