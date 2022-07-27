مع استمرار التأثر بالمنخفض الهندي.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت المديرية إلى أن درجات الحرارة تستمر بالارتفاع التدريجي، يوم غد، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صيفياً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام وسديمياً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.