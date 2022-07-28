بوغبا مهدد بالغياب عن مونديال قطر

يواجه لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا، العائد حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، شبح الغياب عن منتخب بلاده في مونديال قطر، بسبب الإصابة.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس للمرة الثانية هذا الشهر بعقد حر، قادما من مانشستر يونايتد الذي انضم إليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو، لكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال الأسابيع الأولى من فترة الاحتراف الثانية له مع النادي الإيطالي، الأمر الذي قد يحرمه من المشاركة في مونديال قطر، بعد أربعة أعوام من قيادته لمنتخب “الديوك” للفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

واشتكى بوغبا من الإصابة أثناء تواجده مع يوفنتوس في الولايات المتحدة، وأظهرت الفحوص الأولية أنه يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، فإن بوغبا سيخضع للكشف الطبي بواسطة طبيب متخصص في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى وجود خيارين أمام بوغبا، الأول استئصال الجزء المصاب من الغضروف، والثاني علاج الركبة بشكل كامل.

ووفقا لـ”كوريري ديللو سبورت”، فإن استئصال الجزء المصاب من الغضروف سيؤدي لغياب بوغبا لنحو ستة أسابيع بينما إذا قرر النجم الفرنسي علاج الركبة بشكل كامل فإنه سيغيب عن جميع منافسات العام الحالي، وهو ما سيعني غيابه عن نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.